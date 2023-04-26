شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تضخ 5 مليارات جنيه لتنمية شمال سيناء.. واستصلاح الأراضى فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقا من إيمان القيادة السياسية بأهمية تعمير وتنمية سيناء، وجهت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى خلال العام المالى الجارى 2022/23 لتنمية محافظة شمال سيناء حوالى 5 مليارات جنيه، تموّل الخزانة العامة منها نحو 80% منها بواقع 4 مليارات جنيه.

وتؤكد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استحواذ قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي على النسبة الأكبر من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء بنسبة 28%.

وتشير الحكومة إلى أن قطاع التشييد والبناء يأتى فى المرتبة الثانية بنسبة 22.6% وقطاع الخدمات الأخرى بنحو 12.8%، ثم قطاعات الصرف الصحي والمياه والتعليم بنسب 8.1%، 7.9%، 7.6% على التوالى.

وتقع محافظة شمال سيناء فى الشمال الشرقى لجمهورية مصر العربية بين خطى طول 32،34 شرقاً وخطى عرض 29، 31 شمالا، ويحدها شمالاً البحر المتوسط بطول 220 كم، أما جنوباً فخط يمتد من جنوب ممر مثلا حتى رأس النقب.

وتضم شمال سيناء 6 مراكز ممثلة في مركز العريش وعاصمته مدينة العريش، ومركز بئر العبد، عاصمته مدينة بئر العبد، مركز الحسنة عاصمته مدينة الحسنة، مركز نخل، عاصمته مدينة نخل، مركز الشيخ زويد عاصمته مدينة الشيخ زويد، مركز رفح عاصمته مدينة رفح.