شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: بدء مراجعة موقع التنسيق استعدادا لتنسيق الجامعات 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف على أعمال مكتب التنسيق، تفاضيل استعدادات الوزارة لأعمال مكتب التنسيق، بالتزامن مع قرب انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة المقرر لها شهر يونيو المقبل.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى المشرف على أعمال مكتب التنسيق، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تم اختيار جامعة عين شمس مقرا رئيسيا لمكتب تنسيق القبول بالنسبة لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية من حيث صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة، كما تم اختيار جامعة القاهرة مقرا لمكتب تنسيق قبول طلاب الشهادات الفنية والدبلومات الفنية.

وأضاف المشرف على أعمال مكتب التنسيق فى تصريحاته، أنه تم البدء فى أعمال مراجعة موقع التنسيق الإلكترونى تمهيدا لماراثون تنسيق القبول بالجامعات بتنسيق الجامعات 2023/2024، إذ تم البدء فى حذف الكليات التي تم إلغاء اختبارات القبول بالنسبة لها بداية من العام الدراسى المقبل وفقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن إلغاء اختبارات القدرات للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية)، والشهادات الثانوية الفنية، بالنسبة لكليات (الإعلام - التمريض - المعهد الفني للتمريض - المعاهد الفنية الصحية - الجامعات التكنولوجية - كليات التكنولوجيا والتعليم الصناعي).

وذكر السيد عطا أن قرار المجلس الأعلى للجامعات يأتى انطلاقا من توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى بشأن الالتزام بتحقيق تكافؤ الفرص أمام الطلاب، خاصة أن هذه الكليات لا يشترط بالضرورة اجتياز اختبارات القدرات للالتحاق بها بعد تقييم تطبيقها منذ سنوات.

وأشار رئيس قطاع التعليم إلى أنه لا يوجد أي تغيير فى قواعد القبول بالجامعات باستثناء قرار إلغاء قواعد التوزيع الإقليمى بالنسبة للشهادات الثانوية العامة وما يُعادلها (أجنبية - عربية) والشهادات الفنية، للقبول بكليات (التمريض - التربية - التربية النوعية - المعاهد الفنية الصحية - المعاهد الفنية للتمريض) اعتبارًا من القبول في العام الجامعي 2023/2024.