شكرا لقرائتكم خبر عن دليلك للأشهر المتبقية من العام الهجرى 1444.. باليوم والتاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات العام الهجرى على وشك الانتهاء، حيث بات يفصلنا على نهاية العام الهجرى 1444 هجريا شهران فقط، وذلك وفقا للحسابات الفلكية، حيث يتبقى شهر ذو القعدة، وشهر ذو الحجة.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل ميلاد أهلة الأشهر المتبقية وأول أيامها فلكيا، وذلك وفق الحسابات الفلكية التى أعدها المعهد القومى للبحوث الفلكية كما يلى:

- شهر ذو القعدة:

يولد هلاله مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شوال 1444 هجريا الموافق 2023/5/19 (يوم الرؤية).

- يوم السبت 2023/5/20 م هو المتمم لشهر شوال 1444 هجريا.

- تكون غرة شهر ذو القعدة 1444 هجريا فلكياً يوم الأحد 21 مايو 2023.

- شهر ذو الحجة:

- يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هجريا الموافق 2023/6/18.

- غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الاثنين 2023/6/19.

- تكون وقفة عرفات لعام 1444 هجريا فلكياً يوم الثلاثاء 27- 6 - 2023.

- عيد الأضحى المبارك لعام فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.