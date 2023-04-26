شكرا لقرائتكم خبر عن توفر مليار دولار سنويا.. تعرف على مميزات محطات كهرباء "سيمنس" والان مع تفاصيل الخبر
وفيما يلي أهم المعلومات عن محطات سيمنس...
1- تم إنشاء المحطات الـ3 بالتعاون مع شركة سيمنس ببنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة والبرلس، ضمن الاتفاق الحكومى بين مصر وألمانيا، بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات.
2- أعلنت سيمنس الألمانية، أن عقد تنفيذ 3 محطات بقدرة 14 ألف 400 ميجا وات فى مصر يمثل أكبر تعاقد فى تاريخ الشركة.
3- تعمل المحطات الثلاثة بكفاءة توليد تصل لـ 65% وتوفر مليار دولار سنويا بسبب خفض نسبة الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء.
4- تم إنشاء المحطات الثلاثة من طراز h.class الذى يستخدم لأول مرة على مستوى العالم بأحدث تكنولوجيا وأعلى كفاءة.
5- تعمل المحطات بتكنولوجيا الدورة المركبة وتعتمد على الغاز الطبيعى فى تشغيلها، بقدرة تبلغ 4800 ميجاوات لكل محطة .
6- تصل تكلفة المحطة إلى 2 مليار يورو بإجمالى 6 مليارات يورو للثلاث محطات.
7- تتكون كل محطة من 4 وحدات توليد.
8- تتكون كل وحدة من 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات و1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات و2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة للحفاظ على البيئة و خفض انباعثات ثانى أكسيد الكربون.
9- تسهم فى تلبية 20% من إجمالى استهلاك الكهرباء على مستوى الجمهورية.