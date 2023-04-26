شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:44 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:51 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:39 ص
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3 م
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34 م