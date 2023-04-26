شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن": زيارات منزلية لتوعية الأسر بخطورة الزيادة السكانية بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص وزارة التضامن الاجتماعي بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي على تنفيذ مشروع 2 كفاية لمواجهة الزيادة السكانية، كما تتعاون الوزارة مع دار الإفتاء المصرية لتصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة وقامت دار الإفتاء بإصدار كتاب بعنوان "تنظيم النسل وتحديده فى الإسلام" من أجل بيان صحيح الإسلام ونشر الوسطية فيما يخص قضية تنظيم الأسرة، وقامت وزارة التضامن من خلال مشروع "2 كفاية" بتوزيعه على الجمعيات الأهلية الشريكة بالمشروع لتستخدمه المثقفات المجتمعيات في تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة حول تنظيم الأسرة لدى الأسر المستهدفة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتكثيف برامج التوعية حول خطورة الزيادة السكانية من خلال الزيارات المنزلية للأسر بالمحافظات المستهدفة لرفى الوعى لديهم ،لافته إلى أن مشروع "2 كفاية" يأتي ضمن برامج الوزارة من أجل تحقيق رؤيتها فى كفالة حقوق كل طفل فى الحصول على الرعاية الصحية اللازمة والتغذية الجيدة والتعليم المتاح للجميع، بالإضافة إلى الرعاية الأسرية والتربية الإيجابية، وذلك لن يتأتى إلا بالاكتفاء بعدد طفلين لكل أسرة، كما تساهم الأسر الصغيرة فى تنمية الأسر المصرية، وبالتالى يساعد على الحد من الفقر، بل وتحسين المستوى الاقتصادي للأسر، كما أن المشروع يهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التي تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات الصحيحة والفهم الصحيح للدين وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.