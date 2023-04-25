محذوفات مادة التربية الوطنية للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل

الفصل الأول:- القانون والدستورصفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحة 10 ، وصفحة 11 و12 الدستور المصري 2014، وصفحة 13 سادسا المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.

- الفصل الثاني :- الديمقراطية، صفحة 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية، من صفحة 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ).





الفصل الرابع: - المشاركة السياسية.صفحة 37 ثالثا : صور المشاركة السياسية .

صفحة 38 خامسا : متطلبات المشاركة السياسية، وصفحة 41 سابعا : الدستور والمشاركة السياسية .

ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .

صفحة 43 بداية من عاشرا ، 44،45، 46 بالكامل.