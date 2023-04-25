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محذوفات مادة التربية الوطنية للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المحذوفات الخاصه بطلاب الدمع لجميع الفئات في مادة التربية الوطنية للعام الدراسي الحالى، كالتالى:

 

الفصل الأول:- القانون والدستورصفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحة 10 ، وصفحة 11 و12 الدستور المصري 2014، وصفحة 13 سادسا المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.

 

- الفصل الثاني :- الديمقراطية، صفحة 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.

 

الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية، من صفحة 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ).


الفصل الرابع: - المشاركة السياسية.صفحة 37 ثالثا : صور المشاركة السياسية .

صفحة 38 خامسا : متطلبات المشاركة السياسية، وصفحة  41 سابعا : الدستور والمشاركة السياسية .

ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .

صفحة 43 بداية من عاشرا ، 44،45، 46 بالكامل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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