شكرا لقرائتكم خبر عن محذوفات مادة التربية الوطنية للثانوية العامة لطلبة الدمج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المحذوفات الخاصه بطلاب الدمع لجميع الفئات في مادة التربية الوطنية للعام الدراسي الحالى، كالتالى:
الفصل الأول:- القانون والدستورصفحة 9 التعديل الدستوري، وصفحة 10 ، وصفحة 11 و12 الدستور المصري 2014، وصفحة 13 سادسا المحكمة الدستورية العليا - تشكيل المحكمة الدستورية.
- الفصل الثاني :- الديمقراطية، صفحة 17 و19 و20 الديمقراطية وعلاقتها بالمفاهيم الأخرى.
الفصل الثالث :- الأحزاب السياسية، من صفحة 32 و33 و34 الأحزاب السياسية في مصر ( نشأتها وتطورها ).
الفصل الرابع: - المشاركة السياسية.صفحة 37 ثالثا : صور المشاركة السياسية .
صفحة 38 خامسا : متطلبات المشاركة السياسية، وصفحة 41 سابعا : الدستور والمشاركة السياسية .
ثامنا : واقع المشاركة السياسية في المجتمع المصري .
صفحة 43 بداية من عاشرا ، 44،45، 46 بالكامل.