شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السودانية تؤكد مقتل 460 وإصابة 4063 منذ اندلاع الحرب فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت وزارة الصحة السودانية تقرير متابعة أحداث الصراع الحربي في الفترة من 15 وحتى يوم 24 أبريل الجارى بالمركز والولايات، وأوضح التقرير عن وجود 4063 حالة إصابة 460 حالة وفاة بالبلاد في مجمل 11 ولاية، منها 2343 إصابة 166 حالة وفاة بولاية الخرطوم.

وأشار التقرير إلى التواصل مع مسؤولي الترصد المبني على الأحداث في جميع الولايات السودانية لرصد الإصابات والوفيات والتأثيرات الأخرى الخاصة بالحرب . حيث أفاد التقرير كذلك قلة في عدد الاصابات و الوفيات في اليومين الماضيين و استقرار في خدمات الطوارئ بالمستشفيات العاملة و تمكن بعض الكوادر الطبية من الوصول للمستشفيات وتغيير الورديات التي كانت عاملة.

وكشف التقرير رصد 5 وفيات و 57 إصابة بولاية الخرطوم ليوم أمس.

الجدير بالذكر أن هناك 11 ولاية تأثرت بالحرب في الفترة من 15 إلى 24 أبريل 2023م.