شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الأنباء الإيرانية: بدء التبادل التجارى بين طهران والرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصناعة الإيراني فاطمي أمين، بدء عمليات التبادل التجاري بين إيران والسعودية، ووفقا لوكالة إيرنا الإيرانية، قال المسئول الإيرانى، "نظرا للاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات بين البلدين، فإن دخول البضائع الإيرانية إلى السعودية مطروح على جدول الأعمال".

وأضاف وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني أن زملاؤنا في الوزارة بدأوا عملية تصدير البضائع إلى المملكة.

وكانت السعودية وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وأعلن البلدان والصين في بيان مشترك في 10 مارس الماضي، أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوماً.

كما اتفقت كل من المملكة العربية السعودية و إيران على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة بتاريخ 17/4/2001 وأيضا تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 27/5/1998.

وأعلنت كل من السعودية وإيران والصين، في بيان مشترك لهم، أنه تم توصل السعودية وإيران إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران.

يتضمن الاتفاق، تأكيدهما على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما.