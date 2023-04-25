نقيب البيطريين: السيسى يسطر ملحمة وطنية جديدة بمشروعات سيناء التنموية والقضاء على الإرهاب

وأكد سليم، أن ما تشهده سيناء فى الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى، من مشروعات تنموية كُبرى، والقضاء على معاقل الإرهاب التى كانت تهدد حياة وأمن المواطنين، تُعد ملحمة وطنية جديدة سيسجلها التاريخ، بدأتها مصر منذ 2014 باتخاذ خطوات جادة فى إعمار سيناء ضمن الاستراتيجية القومية للتعمير وربطها بمسار متطور ومتكامل يهدف لإعادة البنية التحتية والمرافق الكاملة لمدن سيناء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وثمن نقيب الأطباء البيطريين، استمرار رجال القوات المسلحة فى تقديم أرواحهم ودماءهم لتطهير هذه الرقعة الغالية من أرض مصر من الإرهابيين والمتربصين بأمن وسلامة الوطن، معربا عن تمنيه استمرار الأمن والاستقرار والتقدم لمصر.