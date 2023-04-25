التعليم تسمح لطلبة الثانوية العامة العائدين من السودان تأجيل الامتحان للدور الثانى

وأكد الدكتور رضا حجازي أن هذا الاجراء المكمل يهدف لمنح الفرصة الكافية لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان، لترتيب أوضاعهم ودراسة المناهج الدراسية بشكل كافٍ قبل أداء امتحانات نهاية العام.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأبنائنا من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان الراغبين في تأجيل أداء امتحانات نهاية العام للدور الثاني التقدم بطلب للإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان عام الوزارة.

ووقع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، قرارا بتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية بمدارس البعثة التعليمية المصرية بالسودان لحين استقرار الأوضاع الأمنية بالأراضي السودانية.

كما وجه الدكتور رضا حجازي الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة باستقبال أبنائنا من طلاب الصف الثالث الثانوي المصريين العائدين من دولة السودان لأرض الوطن الراغبين في أداء امتحانات الثانوية العامة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك لتسهيل كافة الاجراءات الخاصة بتسكينهم في مدارسهم السابقة وفقا لمحل سكنهم وتأدية امتحانات نهاية العام الدراسي 2022 / 2023.

وأكد الوزير أيضا أن الوزارة تتابع باستمرار تطورات أوضاع الطلاب المصريين المتواجدين حاليا في الأراضي السودانية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.