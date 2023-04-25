شكرا لقرائتكم خبر عن رفعت فكرى يفوز برئاسة مجلس الحوار بسنودس النيل بالكنيسة الإنجيلية لدورة ثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتخب سنودس النيل الإنجيلى اليوم الثلاثاء 25 أبريل القس رفعت فكرى رئيسا لمجلس الحوار لمدة ثانية تبدأ من 2023 وتنتهي في 2027.

ويعتبر القس رفعت فكري سعيد مواليد 20 / 6/ 1969 وحاصل على بكالوريوس في العلوم اللاهوتية من كلية اللاهوت الإنجيلية 1994، وحاصل على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة 2004.

وكان القس رفعت رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية 2012 – 2016 وكان نائبا لرئيس سنودس النيل الإنجيلى 2017- 2018

وشغل مقعد رئيس سنودس النيل الإنجيلي 2018 – 2019 وعمل أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر.