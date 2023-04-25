الداخلية توزع هدايا على المرضى بالمستشفيات فى العيد.. فيديو

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية إحتفالاتها مع شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وتم إصطحابهم إلي عدد من دور رعاية الأيتام والمسنين والمستشفيات لتوزيع الهدايا علي نزلاء هذه الأماكن لترسيخ قيم التعاون والمساعدة لديهم، وذلك تحت مظلة "مبادرة كلنا واحد جيل جديد" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالعديد من الشوارع والميادين بمختلف محافظات الجمهورية، وتوزيع الورود والهدايا على المارة، ومستقلى السيارات الذين أشادوا بدور أجهزة الوزارة فى حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار بكل ربوع الوطن.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين لحرص وزارة الداخلية على مشاركتهم الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة التى تساهم فى تعزيز روح المشاركة والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.

يأتى ذلك فى ضوء مواصلة تعزيز روح المشاركة الفعالة مع المواطنين، بما يؤكد حرص أجهزة وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعى بجانب الدور الأمنى لتأمين كل المناسبات والاحتفالات المختلفة.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكل القطاعات الأمنية، بما يسهم فى تعميق أواصر الثقة وتعزيز الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين من منطلق المسئولية الاجتماعية، والحرص على التواصل مع المواطنين ومشاركتهم مظاهر الاحتفال بمختلف المناسبات.