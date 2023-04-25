شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم 2.9 مليون خدمة ضمن برنامج العيادات الصديقة للشباب والمراهقين والان مع تفاصيل الخبر
من جانبه، كشف الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن إجمالي التردد من الفئات المستهدفة، بلغ مليون و162 ألف من الذكور والإناث في الفئة العمرية من 10 إلى 24 عامًا، موضحًا أن أعلى معدلات التردد في الفئة من 20 إلى 24 عامًا.
وتابع "عبدالرازق" أن الخدمات شملت مليون و71 ألف و910 جلسة توعية، ومليون و93 ألف و449 خدمة صحية، و799 ألف و386 مشورة صحية، مشيرَا إلى إحالة 440 من الشباب والفتيات إلى المستشفيات والمراكز المتخصصة لتلقي العلاج المتقدم اللازم لحالتهم الصحية.
يُذكر، أنّ جميع الخدمات في هذه العيادات تقدم بالمجان، كما يتم تلقي استفسارات المواطنين عن خدمات العيادات الصديقة للشباب والمراهقين عبر الخط الساخن (15335).