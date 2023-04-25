شكرا لقرائتكم خبر عن مواصفات امتحان مادة الرياضيات للشهادة الإعدادية للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2023 مادة الرياضيات جبر وهندسة، والمقرر أن تبدأ في شهر مايو المقبل، موضحة أن الأجزاء المخصصة للإطلاع فقط لا يمتحن فيها الطالب.

وأكدت، أن الورقة الامتحانية لمادة الرياضيات للشهادة الإعدادية 2023، مكونة من خمسة أسئلة الأول منها اختيار من متعدد مكون من ست مفردات بست درجات وأربعة أسئلة مقاليه كل منها من ست درجات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، تكون النهاية الكبري لكل من ورقة الجبر وورقة الهندسة لمجموع الفصلين الدراسيين هو 30 درجة بواقع 15 درجة لكل فصل دراسي، وتكون النهاية الكبري لدرجة الرياضيات في الفصلين الدراسيين 60 درجة والنهاية الصغري لمادة 30 درجة.

وحددت وزارة التربية والتعليم، مواصفات وضوابط الورقة الامتحانية للشهادة الإعدادية 2023 مادة الرياضيات «جبر وهندسة» وهي كالتالي:-

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف.

- أن تتوزع الأسئلة علي نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- أن تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة لتكون قادرة علي التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي للطلاب.

- أن توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية «المرحلة - الصف - المادة - الزمن - الشهر والسنة».

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقروئيتها «حجم الخط ونوع الخط والمسافات بين السطور والهوامش والعناوين وتعليمات الأسئلة وجودة الطباعة والخلو من الأخطاء اللغوية والفنية والطباعة».

- في أسئلة الاختيار من متعدد يجب أن يكون عدد البدائل أربعة بدائل أحدهما فقط صحيح.

- زمن الإجابة ساعتان الورقة الامتحانية.

- ليس الفصل الدراسي الأول نهاية صغري ويشترط لنجاح الطالب حصوله على 50% من الدرجة الكلية للفصلين الدراسيين بشرط حصول الطالب علي 30% من درجة الورقة الامتحانية للفرعين معا الفصل الدراسي الثاني.

- يتم وضع الأجزاء التراكمية بالضوابط التالية «جزئياتها تتعلق بالقوانين الأساسية التي مر بها الطالب لها طابع الاستمرارية في الاستخدام، تراكمي كل فرع يكون ذات الصلة بنفس الفرع ويراعي أنها مخصص لها درجة واحدة فقط وبالتالي لا تتعدي أكثر من خطوتين.