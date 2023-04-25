شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: مبادرة سيارات المصريين بالخارج تشهد اهتماما وإقبالا متزايدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن هناك اهتماما وإقبالا متزايدا على مبادرة سيارات المصريين فى الخارج، من المواطنين بالخليج عقب إصدار تعديلات نجحت في توفير مميزات وتيسيرات مخصصة لهم لاستيراد سيارة شخصية لهم بتخفيض الضريبة الجمركية بنسبة 70٪؜ وربطها، إضافة لباقي الرسوم المقررة كوديعة بالدولار يتم ردها بعد خمس سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها، ودعت كافة الراغبين بالاستفادة على سرعة التسجيل في المبادرة قبل انتهائها في 14 مايو 2023، وتكون فترة استيراد السيارة 5 سنوات من تاريخ الموافقة الاستيرادية.

يأتى ذلك في إطار الحملة الإعلامية التي أعدتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، للترويج وتعريف المصريين بالخارج بمنح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات عبر الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمنت الحملة تصميم ونشر منشورات تعريفية للمبادرة وشروطها وطريقة الاستفادة منها والمستجدات على اللائحة التنفيذية الخاصة بها عقب التعديلات التي أجراها مجلس النواب وفقا لاحتياجات وطلبات المصريين بالخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي التالية: (فيسبوك – إنستجرام -تويتر)، كما تم أيضا تصميم وإنتاج /تنفيذ بوسترات (ملصقات) للإعلان عن المبادرة بهدف وضعها في أماكن عامة مثل المطارات لتعريف المصريين بالخارج بشروط المبادرة وموعد انتهاء التسجيل بها وكيفية الاستفادة منها عبر التطبيق الالكتروني الخاص بها.

كما تم إنتاج وتصوير ونشر فيديو دعائي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف الترويج والإعلان عن المبادرة وكيفية الاستفادة منها عن طريق التطبيق وإنتاج وتصوير ونشر 10 فيديوهات للتعريف بالمبادرة وللترويج لها، وشرح التطبيق الخاص بها وكيفية استخدامه.

ولتحقيق ترويج وانتشار أكبر للمبادرة، فقد شارك في الحملة الإعلامية 5 من أهم المؤثرين في مجال السيارات بالنسبة للجمهور المصري والعربي، وقاموا بالتعاون مع وزارة الهجرة بنشر فيديوهات ومنشورات توضيحية عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف تعريف جمهورهم بالمبادرة ومزاياها وكيفية الاستفادة بها تفصيليا.

هذا وقد حققت الحملة نجاحا كبيرا، حيث وصلت رسائل الحملة أكثر من 5 ملايين مرة للجمهور المستهدف عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالوزارة، كما وصل عدد مستخدمي التطبيق الخاص بالمبادرة إلى أكثر من 100 ألف مستخدم على هواتف أندرويد و ios.

وحققت فيديوهات الحملة الترويجية للمبادرة عدد مشاهدات تخطى المليون مشاهدة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وللاستفادة من المبادرة، ادخل على تطبيق "سيارات المصريين بالخارج" وسارع بتسجيل بياناتك قبل 14 مايو 2023 عبر الروابط التالية:

من هواتف أندرويد:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

من هواتف ios” iphone”:

‏https://apps.apple.com/app/id6444364022