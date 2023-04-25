شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد نوعية المياه بتكلفة 1.5 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، عن الانتهاء من رفع كفاءة الشبكة القومية لمحطات الرصد اللحظي المستمر لرصد ملوثات المياه على طول نهر النيل وبحيرتي مريوط والمنزلة بتكلفة 1.5 مليون جنيه، حيث تم تحديث 19 وحدة مجمع ومرسل البيانات للربط بسيرفر خاص بوزارة البيئة، ويتم استقبال قراءات المحطات كل 15 دقيقة على مدار اليوم.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن هذا التحديث يأتى لضمان أمن وسرية المعلومات، ووصول البيانات بصورة سليمة بدون استخدام أي برامج لا تملكها الوزارة، حيث تعمل المنظومة على نقل واستقبال البيانات بصورة مغلقة، باستخدام شرائح اتصال تمتلكها وزارة البيئة وأيضاً إمكانية التحكم فى وحدة مجمع البيانات عن بعد، كما ستساعد هذه التحدثيات في رفع كفاءة عمل المحطات وتحسين جودة البيانات المستقبلة، ومراقبة أى تغييرات لنهر النيل والبحيرات، ما يساهم في الحفاظ على البيئة وسرعه اتخاذ القرار.

وفى سياق متصل، تم الانتهاء من ربط الشركة المصرية للسبائك الحديدية (الفيروسيليكون) لإنتاج الحديد والصلب بأسوان بمنظومة الرصد اللحظى لنوعية المياه ، حيث تعد من الشركات الكبرى في انتاج سبائك الحديد والصلب والتي تصرف علي نهر النيل ، ولا تزال الجهود مستمرة من قبل وزارة البيئة لإلزام المنشآت الصناعية بالربط على الشبكة من خلال تركيب نظام مراقبة جودة المياه، لرصد ملوثات الصرف الصناعى الخاص بهم بشكل دقيق، ما يساهم في الحفاظ على صحة المجتمع والبيئة.