شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتابع تطوير منازل قرية الدير بالأقصر ضمن حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر
ويستهدف المشروع إعادة إعمار وتطوير البنية التحتية لمنازل قرية الدير، إحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي انتهت إلى تطوير 160 وحدة سكنية.
وقد امتدت التدخلات الاجتماعية والاقتصادية والمساعدات النقدية والعينية بقرية الدير وبمحافظة الأقصر لخدمة ما يزيد على 33 ألف نسمة من خلال توفير خدمات طبية في مجالات متعددة، ومن خلال إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب وتوصيل شبكة جديدة لجميع منازل نجع الفوال، بالإضافة إلى توفير خدمات الصرف الصحي وإنشاء شبكة صرف صحي جديدة وإنشاء محطة رفع لخدمة 15,000 نسمة، وذلك في إطار جهود تحسين جودة حياة الأسر والحرص على التوسع في الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتقوم الأكاديمية بتنفيذ برامج تدريبية خاصة بتعليم وتنمية مهارات الأطفال ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم على أيدي مدربين متخصصين، بما يضمن تعليم الطرق الخاصة بتفعيل مسارات الوعي لدى الأطفال وتنمية طرق التعايش مع البيئة المحيطة.
وقد نجحت سلسلة التدريبات التي يتم تنفيذها بالأكاديمية في مجال تنمية مهارات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في تخريج العشرات من المتخصصات في التعامل مع تلك الحالات من أجل سد العجز في المدربين المتخصصين في التعامل مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على مدار أربع سنوات منذ افتتاح الأكاديمية في عام 2019.
ويضم مركز أكاديمية العلماء الصغار قسم المنتسوري وقسم ذوي الإعاقة، والذى يضم فصول تعليمية ويتم عمل تقييم للطفل ووضع جدول خاص به وفق قدراته.