شكرا لقرائتكم خبر عن حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستقبل 62 ألف زائر فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر
وتواصل أجهزة الوزارة بالقناطر الخيرية العمل على مدار الساعه - من الساعة السابعة صباحا وحتى الثانيه عشر ليلا - لتنظيم وتأمين حركه الزوار ونظافة الحدائق والمرافق داخل الحدائق وتنظيم دخول وخروج سيارات الزوار بالجراجات التابعه للحدائق، حرصا على راحة الزوار واستمتاعهم بقضاء فترة الأجازات والأعياد.
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم 5 مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.
كما تم إنشاء النصب التذكاري لرمز الصداقة المصرية السوفيتية فى عام 1967، ويصل ارتفاعه إلى 72 متر، وهو مصمم على شكل زهرة لوتس من خمسة بتلات محفور عليها نقوش تحكى تاريخ إنشاء السد العالى.