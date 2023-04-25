شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: عيد تحرير سيناء يمثل يوم الكرامة الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، بمناسبة عيد تحرير سيناء، الذى يمثل يوم الكرامة الوطني، حين استعادت مصر حقوقها المشروعة الكاملة على ترابها الوطنى.

وكتب الرئيس السيسى، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى: "تحية لأبناء هذا الشعب الذى بذل أغلى التضحيات، ولشهدائنا البررة الذين روت دماؤهم كل حبة رمل من سيناء، ولقواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرف المعارك لاستعادة هيبة الوطن وكرامته، كما أتوجه بتحية الفخر والإجلال، للرئيس الراحل أنور السادات، الذي جسد بقراري الحرب والسلم قيم مصر الراسخة للأبد، التي تؤمن بالعدل والأمن والسلام. كل عام وأنتم بخير".