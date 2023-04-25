شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: الجيش والشرطة لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بعد التحرير تخوض اختبارا صعبا وغير مسبوق إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب، متابعا: "يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها متغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلين أشداء لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن، ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب فى السنوات الـ 10 الماضية تتحاكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء".

وتابع الرئيس السيسي: "شعب مصر العظيم أن تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من تعزيزه وحمايته.. وامتدادا لذلك فإننا شرعنا فى معركة تنمية سيناء التى تتطلب جهود ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعها جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا فى سيناء وفى كل بقعة على امتداد الوطن"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار



الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى الرئيس السيسي: ذكرى تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصرى وعربى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ذكري تحرير سيناء عزيزة وغالية على قلب كل مصري وعربي.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بمناسبة الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "شعب مصر العظيم.. أيها الشعب الآبي الكريم.. اتحدث إليكم اليوم فى ذكري عزيزة وغالية على قلب ووجدان كل مصري وعربي.. الذكري الـ 41 لتحرير سيناء الحبيبة.. مهد الرسالات ومسري الأنبياء.. تلك البقعة المقدسة من أرض الوطن التى تفيض من بركات الله ورحمته بأشعة النور الإلهي الذي تجلي على أرضها المباركة فزادها مهابة وتقديرا وفخرا".



المالية: الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالمبادرة المالية: الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالمبادرة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه يتبقى 19 يومًا فقط على انتهاء المدة المقررة للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، مشددًا على أنه لا نية لمد فترة العمل بقانون «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج» مرة أخرى بعد 14 مايو المقبل.

أضاف الوزير، أن 105 آلاف من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد تم الانتهاء من الإفراج عن 1000 سيارة مستوردة للمصريين بالخارج المستفيدين بالضوابط الميسرة المقررة بالقانون، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المواطنين المقيمين بالخارج حتى الآن نحو 525 مليون دولار، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية الأخيرة، تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70% وتسرى بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالى المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية بنسبة تصل إلى 58% حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود، وينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال ٦ شهور من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.



الجيش السودانى يتهم الدعم السريع بالتعدى على البعثات الدبلوماسية الجيش السودانى يتهم الدعم السريع بالتعدى على البعثات الدبلوماسية اتهمت القوات المسلحة السودانية في بيان صحفي، اليوم، الثلاثاء، قوات الدعم السريع بالاستمرار في عمليات سلب ونهب ممتلكات المواطنين السودانيين، مشيرة إلى تعدي الدعم السريع على مقرات البعثات الدبلوماسية وإطلاق الأعيرة النارية على عدد من السفارات الأجنبية، مؤكدا تلقى الجيش السودانى لبلاغ من سفارة سلطنة عمان باحتلال مقر السفارة بالكامل وسرقة عربة تتبع البعثة الدبلوماسية.

وأكد الجيش السوداني التزامه بالهدنة التي تم الإعلان عنها لمدة 72 ساعة بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى رصده للكثير من الخروقات التي تقوم بها قوات الدعم السريع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، مشيرا لإستمرار التحركات العسكرية للدعم السريع داخل وخارج العاصمة ومحاولة احتلال مواقع وتقييد تحركات المواطنين.

ولفت الجيش السوداني لوجود حركة كثيفة بمجموعات متفاوتة نحو مصفي الجيلي بغرض استغلال الهدنة في السيطرة على المصفي لخلق أزمة في إمدادات الوقود بكامل البلاد، بالإضافة لتحركات لأرتال عسكرية نحو العاصمة متجهه من غرب السودان إلى ودبندة _ النهود وصولا إلى الخرطوم، بجانب أرتال أخرى من بابنوسة والمجلد وذلك لتنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق للخرطوم.



وزيرالبترول: تحويل 500 ألف سيارة للغاز الطبيعى حتى مارس 2023 وزيرالبترول: تحويل 500 ألف سيارة للغاز الطبيعى حتى مارس 2023 أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن منظومة استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات توسعت بشكل غير مسبوق في ضوء الدعم الرئاسي والحكومى الكبير خلال الفترة الماضية، والذى تم ترجمته الى خطط وبرامج ناجحة نفذها قطاع البترول على مدار العامين ونصف الماضيين لزيادة معدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز و تحقيق الانتشار لمحطات تموينها على مستوى الجمهورية.

وأشار الملا إلى ان استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات ينعكس ايجاباً بشكل مباشر على المواطن، والذى يستفيد من التكلفة المنخفضة لمتر الغاز الطبيعى مقارنة بسعر لتر البنزين، مما يشجع زيادة الاقبال على استخدام الغاز خاصة بعد إزالة التشوهات في منظومة تسعير الوقود هذا بالإضافة الى الفوائد البيئية والفوائد الاقتصادية الأخرى متمثلة في تخفيض استهلاك البنزين.



أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2470 جنيها للجرام عيار 21 أسعار الذهب اليوم فى مصر تسجل 2470 جنيها للجرام عيار 21 تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم إلي مستويات 2470 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في مصر ، وذلك بعد تحرك وارتفاع غير مسبوق في المعدن النفيس في البلاد أمس إلي مستويات 2500 جنيها





أسعار الذهب اليوم:عيار 24 يسجل 2823 جنيها

عيار 21 يسجل 2470 جنيها

عيار 18 يسجل 2117 جنيها

الجنيه الذهب 19760 جنيها

اونصة الذهب 1988 دولارا