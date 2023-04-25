شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعزى مصر فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى سفارتها بالخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازى وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، فى استشهاد مساعد الملحق الإدارى فى السفارة المصرية فى الخرطوم، وهو فى طريقة إلى مقر السفارة، لمتابعة عمليات إجلاء المواطنين المصريين من السودان، معربة عن تعازيها لذوي الفقيد رحمه الله.