شكرا لقرائتكم خبر عن ضوابط امتحان المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى للترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- الامتحان نظرى فى نفس الورقة.

- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسي.

- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية " تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا.

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

- يكون نوع السؤال اختيار من متعدد.

- يكون الامتحان من المقرر الذى درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

- يكتب فى نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

- يحدد زمن الإجابة على الأسئلة وهى ساعة ونصف.

- درجة الامتحان النظرى 30 درجة.

- يمتحن المتعلم نظريا فى منهج المهارات المهنية حسب محتوى المنهج الدراسى.