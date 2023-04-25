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ضوابط امتحان المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائى للترم الثانى

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القاهرة - سامية سيد -  

- الامتحان نظرى فى نفس الورقة.

- يحدد اسم المحافظة والإدارة التعليمية واسم الامتحان والمادة الدراسية والصف الدراسى والعام الدراسى والفصل الدراسي.

- تشمل الأسئلة جميع المستويات المعرفية " تذكر وفهم وتطبيق ومستويات عليا.

- تتناسب الأسئلة مع الزمن المحدد للامتحان.

- تكون الأسئلة 15 مفردة مناسبة للوقت.

- يكون نوع السؤال اختيار من متعدد.

- يكون الامتحان من المقرر الذى درسه الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.

- يكتب فى نهاية ورقة الأسئلة انتهت الأسئلة.

- يحدد زمن الإجابة على الأسئلة وهى ساعة ونصف.

- درجة الامتحان النظرى 30 درجة.

- يمتحن المتعلم نظريا فى منهج المهارات المهنية حسب محتوى المنهج الدراسى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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