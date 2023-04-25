الرئيس السيسي: الجيش والشرطة مقاتلون أشداء لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر بعد التحرير تخوض اختبارا صعبا وغير مسبوق إذ يتوافد إليها إرهابيون وتكفيريون من كل حدب وصوب يهدفون إلى فصلها عن الوطن من خلال نشر الرعب والإرهاب، متابعا: "يظنون واهمين أن بمقدورهم إرهاب جيش مصر وشرطتها متغافلين أن هذا الجيش العظيم والشرطة الباسلة مقاتلين أشداء لا يخشون الموت فى سبيل الله والوطن، ومن خلفهم شعب عظيم طالما صبر وصمد وقاتل وانتصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته فى الذكري الـ 41 لتحرير سيناء: "أن التضحيات والبطولات التي قدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية خلال الحرب على الإرهاب فى السنوات الـ 10 الماضية تتحاكي عنها الأجيال لأزمنة طويلة قادمة بفخر وكبرياء".

وتابع الرئيس السيسي: "شعب مصر العظيم أن تحرير سيناء من الاحتلال والإرهاب ومن كل شر يصيبها أو يصيب أي جزء من أرض مصر الخالدة هو عهد ووعد نلتزم به ونواصل العمل من تعزيزه وحمايته.. وامتدادا لذلك فإننا شرعنا فى معركة تنمية سيناء التى تتطلب جهود ضخمة وإخلاصا للنية وصبرا على العمل حتى نوفر لسيناء واقعها جديدا يليق بها وبتضحيات المصريين جميعا فى سيناء وفى كل بقعة على امتداد الوطن".