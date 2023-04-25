شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أوزبكستان بالقاهرة: وفد مصرى برئاسة القصبى يراقب الاستفتاء على الدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير أوزبكستان بالقاهرة منصور بيك كليتشيف، إن وفدا مصريا برئاسة عبد الهادي القصبي رئيس اللجنة البرلمانية للتضامن الاجتماعي وبعضوية عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، وأحمد المسلماني مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية سوف يشاركون في مراقبة الاستفتاء على الدستور الجديد، المزمع عقده الأحد المقبل الموافق 30 أبريل، فضلا عن مشاركة وفد صحفي لتغطية الحدث.

وأضاف كليتشيف- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، أن نحو 5ر16 مليون ناخب لهم حق التصويت في الاستفتاء من إجمالي عدد السكان 36 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تم إقامة 55 لجنة انتخابية في السفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية خارج أوزبكستان، من بينها سفارة أوزبكستان بالقاهرة.

وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية قررت اعتماد مراقبين من المنظمات الدولية مثل رابطة الدول المستقلة، ومكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة شنجهاي للتعاون ومنظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن 258 مراقبا من دول أجنبية مثل مصر والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وتركيا والكويت والهند.

وأفاد بأن مسودة الدستور الجديد تؤكد على أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات، التي تعد على قمة هرم مسئولية الدولة، والتأكيد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية، وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة والاستمرار في الإصلاحات من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون.

وأضاف أن مسودة الدستور الجديد حددت تعريف أوزبكستان بأنها دولة اجتماعية، وأن أولوياتها من الآن هو دعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل والتعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من عدم المساواة الاجتماعية، ومطالبة بالعمل على خفض معدلات الفقر، وضمان توفير فرص العمل، مؤكدا أن مشروع الدستور الجديد يولي اهتماما بتطوير الاقتصاد الوطني، وتحسين المناخ الاستثماري، ودعم حماية الملكية.