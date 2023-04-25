شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: إقامة معرض السلع الغذائية "خير مزارعنا لأهالينا" في المتحف الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بإقامة معرض خير مزارعنا لأهالينا على هامش معرض زهور الربيع والمزمع انطلاقه منتصف مايو القادم في المتحف الزراعي بالدقي، فى إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوري لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة.

وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة أن مبادره وزارة الزراعه "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة للمواطنين باسعار تنافسية مشيرا إلى أن هذا المعرض الثاني خلال عام 2023 بعد معرض حديقه الاورمان وسيعقبه معارض أخرى ببعض المحافظات.

وأضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لاهالينا سوف يقام على مساحه 600 م وينطلق مع بداية معرض الزهور ولمدة شهر بالمتحف الزراعي ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية.