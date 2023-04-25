شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: تحية تقدير للرئيس البطل أنور السادات قائد الحرب والسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان تحرير سيناء كان تحريرا للكرامة المصرية وانتصارا لصلابة وقوة الإرادة والتحمل وحسن التخطيط والإعداد والتنفيذ، متابعا: "فى هذا اليوم نتوجه بتحية تقدير وإجلال باسم مصر وشعبها إلى الرئيس البطل محمد أنور السادات قائد الحرب والسلام الذي اتخذ أصعب القرارات فى أكثر الأوقات دقة وفى أحلك الأيام ظلمة وفقه الله لاسترداد الأرض والكرامة وبدء طريق السلام والتنمية".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى الـ 41 لتحرير سيناء.