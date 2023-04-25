شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات قانونية لتوثيق عقد زواج المصريين من الأجانب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم ”الخليج 365” الأوراق والإجراءات المطلوبة لتوثيق عقد زواج مصرى بأجنبية، أو مصرية من أجنبى بالشهر العقارى، من خلال القانون:

1- تحدث عملية توثيق عقد الزواج الخاص بالأجانب فى مصر من خلال توجه الزوج والزوجة بشخصهما إلى مقر مكتب توثيق الأحوال الشخصية بالطابق الرابع المبنى الجديد بوزارة العدل بميدان لاظوغلى والذى يختص نوعيا بتوثيق عقود زواج المصريين بالأجانب.

2- ألا يقل سن الزوج والزوجة عن 21 سنة وأن يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا ويفترض ألا يزيد عن 25 سنة.

3- إحضار شاهدين عدل.

4- حضور مترجم من مكتب الشهر العقارى وذلك فى حالة عدم تحدث الأجنبى للغة العربية.

5- إحضار طابع أسرة بـ50 جنيهًا من مجمع التحرير بالقاهرة.

6- أن تكون إقامة الأجنبى مؤقتة وليست سياحة عن طريق ختم جواز السفر من مصلحة الجوزات فى مجمع التحرير.

7- تقديم شهادة من الطرف الأجنبى من السفارة التابع لها بالحالة الاجتماعية والسن والديانة وشهادة بعدم ممانعة الزواج.

8- تقديم شهادة من مكتب الصحة بالفحص الطبى لكل من الزوج والزوجة.

9- بعد إتمام عقد الزواج واستلام نسختين منه يُخْتَم من الشهر العقارى المختص.

10- تقديم نسخة من عقد الزواج لسفارة الطرف.