شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الثلاثاء 25/4/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:45 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:28 م
موعد صلاة العشاء 7:50
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:47 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:36
موعد صلاة المغرب 6:34 م
موعد صلاة العشاء 7:58 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:40
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:25 م
موعد صلاة العشاء 7:47 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:38
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:33 م
وقت صلاة الفجر 3:51 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:33