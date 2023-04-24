شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل 12حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وحملات الرصد والمتابعة، للتعامل الفوري مع كافه التعديات وإزالتها في المهد.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتائج الحملات اليوم، التى أسفرت عن ضبط وإزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بمراكز الصف والعياط والبدرشين ومنشأة القناطر.

في مركز ومدينة البدرشين، تمت إزالة حالة تعد على الأراضي الزراعية، عبارة عن كارافان بغرض إنشاء استوديو تصوير وتم الإزالة حتي سطح الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالف.

كما قام مركز ومدينة الصف بإزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية بالبناء المخالف شملت إزالة حاله تعدي علي الارض الزراعية املاك الدولة بقرية عرب اسكر بالوحدة المحلية بالودي الي جانب إزالة حاله بقرية غمازة الصغرى وهي عبارة عن سور بالبلوك الأبيض بطول 100م بارتفاع 3م وأخرى على مساحة 100م بنزلة عليان وإزالة بالمهد بناحية قرية عرب العيايده عبارة عن حوائط من البلوك الابيض ارتفاع 3م على مساحة 50م على أرض أملاك دولة ولاية الإصلاح الزراعي وتمت الإزالة بالكامل.

وشملت الحالات التي تم ضبطها وازالتها بمركز الصف إزالة مخالفة بناء مخازن على أرض زراعية مساحة 80م مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بالإضافة إلى فك وإزالة شدة خشبية بناحية منطقة الشرفا على مساحة 100م بقرية الاخصاص.

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر تم إزالة مخالفتين بناحية أبو غالب على مساحة كلية 80م عبارة عن منشآت بالطوب الأبيض البلوك في المهد على أراضي زراعية.

وفي مركز ومدينة العياط تم إزالة حالة تعدي بالبناء المخالفة عبارة عن أسوار على مساحة حوالى 70م وإزالة صبة خرسانية لحجرة بمساحة بقرية ميت القائد.