شكرا لقرائتكم خبر عن وصول طائرة ثانية تقل مصريين عائدين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أذاعت قناة اكسترا نيوز، خبرا عاجلا، عن وصول الطائرة الثانية، التى تحمل على متنها عددا من الجالية المصرية العائدة من السودان، بعد نجاح السلطات المصرية في عملية إجلائهم.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.