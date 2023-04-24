شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة ترد على شائعة صحة البابا: لا أساس لها من الصحة ويمارس نشاطه بشكل طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك أنباء لا أساس لها من الصحة بخصوص الحالة الصحية لقداسة البابا تواضروس الثانى خلال الساعات الأخيرة.

وردت الكنيسة على هذا الأمر في بيان رسمي، حيث ذكر القمص موسى المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن قداسة البابا بصحة جيدة ويمارس نشاطه الرعوي بشكل طبيعى.

جدير بالذكر أن قداسة البابا لديه ملف صحي بأحد مستشفيات أوروبا منذ 15 سنة، يجرى من خلاله المتابعات الدورية الروتينية.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة أمس، الآباء كهنة وخدام رابطة القدس بالقاهرة.

وقدم الأباء الكهنة وخدام رابطة القدس لقداسته النور المقدس، والذى أرسله الأنبا أنطونيوس مطران القدس والكرسى الأورشليمى والشرق الأدنى، لمصر للعام الثانى على التوالى.

وفى سياق متصل، استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوى بالقاهرة، أمس الأحد، صاحبَى النيافة الأنبا أنتونى أسقف أيرلندا واسكتلندا وشمال شرقي إنجلترا، والأنبا أباكير أسقف الدول الإسكندنافية. حيث تم عرض تقرير عن مؤتمر أساقفة أوروبا، بالإضافة إلى مناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بالخدمة الرعوية لنيافتيهما.