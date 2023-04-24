شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للتنمية: نثمن موقف مصر من الوضع فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير الوكالة الدولية للتنمية والعون الإنساني للقاهرة الإخبارية: نثمن الموقف المصري من الأوضاع في السودان، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الاخبارية".

قال مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن الحافلات القادمة عبر المعبر من السودان تأتي من المدن الآمنة خارج العاصمة الخرطوم، وذلك وفق خبر عاجل للقناة.

وكانت الأسر السودانية قد وجهت الشكر الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي على الخدمات الطبية والإنسانية فى معبر أرقين.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك قنصلية مصرية قريبة من معبر أرقين يمكن للمصريين المتواجدين بالسودان من أجل استخراج وثائق سفر منها حال فقدانهم لجوازات سفرهم.

وشدد مراسل القناة على أن مصر تقدم تسهيلات كثيرة للمتوافدين على المعبر سواء من المصريين أو غيرهم.