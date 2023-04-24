شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر مصرية لقناة القاهرة الإخبارية، أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على أبنائها المتواجدين في السودان.

ذكرت المصادر، أن التنسيق مستمر مع الجانب السوداني لتوفير ممرات آمنة ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها، ونساعد الدول الصديقة في إجلاء رعاياها.

وعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" صورا حصرية للحظة وصول طائرة تقل مصريين عائدين من مناطق النزاع فى السودان، عبر مطار شرق القاهرة، ومن المتوقع وصول أعداد أخرى، كما أن هناك رحلات برية أخرى تصل عن طريق معبر أرقين والذى يستقبل جنسيات أخرى والذى يقدم كل التسهيلات للجميع.