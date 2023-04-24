شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تشكر مصر والسعودية وتركيا على المساعدة في إجلاء رعاياها من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، عن شكره لقيادة مصر والمملكة العربية السعودية وتركيا، على المساعدة في إجلاء الباكستانيين العالقين في السودان.



جاء ذلك في بيان صدر اليوم الاثنين عن مكتب رئيس الوزراء في إسلام آباد، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، موضحاً أن شهباز شريف يشرف شخصياً على عمليات إجلاء الرعايا الباكستانيين من السودان بعد تدهور الوضع الأمني فيه.



وأضاف البيان أنه يتم تنفيذ خطة الطوارئ الحكومية للإجلاء الآمن للباكستانيين من السودان، حيث تم حتى الآن إجلاء نحو 427 باكستانياً من السودان وتم نقلهم بأمان إلى أماكن آمنة، تمهيداً لإعادتهم إلى باكستان عبر رحلات جوية خاصة، فيما تقدم الدول الصديقة والبعثات الباكستانية في المنطقة المساعدة في إجلاء الباكستانيين.