شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل القاهرة الإخبارية من أرقين: المعبر سيواصل استقبال العائدين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصطفى عبد الفتاح مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن المعبر سيستقبل عددا من حافلات نقل الركاب التى تتوافد من المدن السودانية المختلفة والبعيدة عن مواقع التوتر والاشتباكات بين الأطراف السودانية خاصة الخرطوم وأم درمان.

وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر أرقين، أن هناك أكثر من نقطة انطلاق كانت خارج مدينة الخرطوم وأم درمان انطلقت منها تلك الحافلات التى توافدت على معبر أرقين البرى فى ساعات متأخرة من الأمس حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

تابع فى تمام الساعة الثامنة من صباح اليوم توقف الحركة قليلا من جانب معبر أرقين للجانب السودانى، فيما استمر الجانب المصرى فى استقبال وتيسير وخروج المواطنين المصريين والسودانيين ومختلف الجنسيات، وعادت الحركة مرة أخرى منذ قليل.

وأكد مصطفى عبد الفتاح أن عددا كبيرا من الجنسيات المختلفة توافدت على المعبر، والذين أكدوا على حسن تعامل السلطات المصرية لهم.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن ما يقرب من 5 آلاف مواطن بين مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه من قبل الجانب.