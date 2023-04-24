شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: مصر تحمى أبناءها فى الداخل والخارج.. الاحترافية عنوان عمل أجهزة الدولة لإجلاء المصريين من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدده الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "مصر تحمى أبناءها فى الداخل والخارج" وفيه: الاحترافية عنوان عمل أجهزة الدولة لإجلاء المصريين من السودان وسط مشهد معقد معبر أرقين يستقبل أكثر من 100 حافلة تحمل مصريين وسودانيين وجنسيات أخرى، والتفاصيل الكاملة في الصفحة الثالثة من العدد الورقى.

وداخل العدد

ـ الإفراج عن بضائع بـ23 مليار دولار منذ يناير الماضى، وفيه: 5 مليارات دولار المتوسط الشهرى للإفراج عن السلع بالمنافذ الجمركية.. الأولوية لمستلزمات الإنتاج والتصنيع الغذائى والأدوية.. ودعم جهود الدولة لتأمين احتياطى استراتيجى من السلع الأساسية يكفى 6 أشهر.

ـ سيناء رحلة 41 عاما من التحرير إلى التغيير.. 6 عاما بين 73 و89 وثقت عظمة المصريين فى استعادة حقوقهم حربا

وسلما.. 10 سنوات منذ 2014 غيرت مضمون وصورة أرض الفيروز.. وتضحيات الدم تطهر أرضها من دنس الإرهاب.

ـ 22.7 مليار جنيه عائدات قناة السويس في فبراير الماضى.

ـ 4.7 مليون طفل ضمن مبادرة علاج ضعف السمع تم فحصهم.

ـ المؤشر العالمى للفتوى يحلل القضايا الدينية فى دراما رمضان مثلت 27 %من السباق الرمضانى 85 %منها اهتمت بالشأن الاجتماعى.. موضوعات المرأة مثلت 90% و«الحرمان من الميراث» و«تعدد الزوجات» و«الختان» أبرزها.



