شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: أعداد العائدين من السودان كبيرة وشعروا بالطمأنينة فور وصولهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من مطار شرق القاهرة، إن أعداد المصريين العائدين من السودان كبيرة وليس لدينا رقم محدد الآن وجميعهم حاملين للأعلام المصرية ويشعرون بالآمان، كما ألتقطنا لهم صور مباشرة وهم خارج الطائرة لحظة وصولهم.

وأضافت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أنه كان فى استقبالهم فريق متكامل من قاعدة شرق القاهرة الجوية وتم إستقبالهم بالورود ويتحدثون معنا بالإطمئنان والسعادة، لافتة إلى أن هناك دول لم تقم بإجلاء رعاياها إلى الآن أو لم تقم بالحالة التى قامت بها الدولة المصرية، موضحة أن هذه بداية وأن هناك وفود ورحلات أخرى.

وكان مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، قد أكد أن آلاف المصريين والسودانيين وجنسيات أخرى، مروا عبر معبر أرقين، فى ظل التسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية تقدم العديد من التسهيلات من أجل تسريع دخول المتواجدين فى المعبر.

وأضاف مراسل القناة، أن هناك خدمات طبية وإنسانية قدمت لكل المتواجدين داخل المعبر، وهناك عدد من السيارات فى الجانب السوداني تتوقف فى ظل توقف العمل فى هذا المعبر وفق قرار الإدارة السودانية ومن ثم سوف يتم السماح بدخول السيارات عند فتحه.