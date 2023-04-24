شكرا لقرائتكم خبر عن أحد العائدين من السودان: نشكر الرئيس السيسى على اهتمامه بنا.. لم يدخر جهدا لإعادتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحد العائدين من السودان، إن التجربة كانت صعبة ولم يراها على مدار حياته.

وقال خلال لقائه في قناة اكسترا نيوز: "نشكر الدولة المصرية على اهتمامها بنا ووفرت كل السبل لنتمكن من الرجوع لأرض الوطن سالمين".

وتابع: "سفير مصر في الخرطوم من الأشخاص أصحاب الخلق، وقام بعمل ربط وتواصل مع الجالية المصرية حتى قبل الأحداث، وذلك سهل التواصل مع في ظل هذه الأحداث".

وقال: "أشكر رئيس الجمهرية الرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بنا، وأقول له يا سيادة الرئيس أنت في قلوبنا، واهتمامك بنا محط أنظار العالم بأثره".