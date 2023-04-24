شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال: توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية جاءت فى توقيت مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية جاءت في توقيت هام للتخفيف عن المواطنين، نظرًا لما يشهده العالم من ظروف اقتصادية ألقت بظلالها على الأوضاع في مصر، وتسببت في موجة من التضخم.

وأضاف جبران، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8%؜، انتصار للمواطن البسيط وتلبية احتياجاته على مستوى القطاعات ذات الصلة، بما يساهم في تمكين البسطاء والأقل دخلا من الصمود وعبور الأزمة العالمية الراهنة التي نلقي بظلالها على كافة الدول من بينها مصر.

وطالب رئيس اتحاد عمال مصر، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبطها جنبا إلى جنب توجيهات الرئيس بزيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية، سيكون له أثر إيجابي للغاية في مساعدة المواطنين على مواجهة التحديات الاقتصادية، ووصول الدعم لمستحقية من المواطن البسيط.