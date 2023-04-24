شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توزع كعك على أهالي الأسمرات احتفالا بعيد الفطر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوفدت وزارة الداخلية قافلة للمواطنين من قاطنى (حى الأسمرات) بمنطقة المقطم بالقاهرة، حيث تم توزيع عبوات كعك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك، ولاقى ذلك قبولاً وإستحساناً من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

وذلك فى إطار إستمرار تنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية رئيس الجمهورية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.