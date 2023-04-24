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محافظة الجيزة تشن حملات مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع إمبابة.. صور

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القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة، من خلال حي شمال، حملات مكبرة لرفع إشغالات وتعديات المحال التجارية والباعة الجائلين على الطريق العام، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

 

وأسفرت الحملات عن رفع كافة إشغالات وتعديات الأكشاك والباعة الجائلين والمقاهي بشوارع الوحدة ومحمد حجازي وطلعت حرب والعامل الأول بإمبابة، وذلك بمتابعة أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش.

 

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على تكثيف حملات النظافة والإشغالات، والمتابعة الميدانية اليومية للشارع خلال إجازة عيد الفطر المبارك لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

يُذكر أن محافظة الجيزة تمكنت حتى اليوم الثالث من عيد الفطر المبارك من رفع 45 ألف طن مخلفات وقمامة من خلال حملات هيئة النظافة، إلى جانب توزيع 150 ألف كيس قمامة مجاناً على رواد الحدائق العامة والمتنزهات، الأمر الذى ساهم بشكل كبير فى تسهيل أعمال جمع القمامة ونقلها بالسيارات من أمام الحدائق إلى المقلب العمومى بشبرا منت.

جانب من رفع الإشغالات
جانب من رفع الإشغالات

 

حملات لرفع الإشغالات
حملات لرفع الإشغالات

 

رفع الإشغالات فى إمبابة
رفع الإشغالات فى إمبابة

 

رفع الإشغالات
رفع الإشغالات

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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