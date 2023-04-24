شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: إنشاء وتطوير 22 منشأة طبية فى 12 محافظة بتكلفة 7 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن المشروعات الصحية ضمت محافظات (الجيزة، القليوبية، سوهاج، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، كفر الشيخ، أسيوط، الغربية، أسوان، مطروح).
وأوضح «عبدالغفار» أن مشروعات الإنشاء الجديد شملت مستشفيات (شبرامنت المركزي، القناطر الخيرية المركزي، مجمع السويس الطبي، جناح الحميات والجهاز الهضمي والكبد بطنطا، مستشفى رمد أسوان) بتكلفة بلغت مليار و952 مليون و87 ألف جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، إن الوزارة تسير وفق خطة تطوير استراتيجية متطورة، لكافة وحدات ومراكز ومستشفيات الصحة على مستوى محافظات الجمهورية، مع الحرص على التوسع في الإنشاءات الجديدة على أعلى مستوى من الكفاءة، ووفقا للمقاييس العالمية، مع مراعاة مواصفات المنشآت الخضراء صديقة البيئة، بما يساهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة للمرضى المترددين على المنشآت الطبية.