رئيس النيابة الإدارية يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

ودعا رئيس الهيئة للقوات المسلحة بالنصر وتسديد الخطى، ولمصر العزيزة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالازدهار والأمن والاستقرار، وأن يرحم شهداء القوات المسلحة والشرطة، اللذين جادوا بأرواحهم عن طيب خاطر وروت دمائهم الزكية أرض سيناء الحبيبة وكافة ربوع الوطن، لينعم شعب مصر العظيم بالأمن والأمان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012