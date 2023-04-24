شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أذربيجان لدى مصر: آفاق واعدة لدعم التعاون الثنائى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سفير أذربيجان لدى مصر الدكتور الخان بولوخوف، أن هناك آفاقا واعدة لدعم التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والثقافية والرياضية والعلمية، مشيرا إلى وجود إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في مجالات السياحة والأدوية والبناء والطاقة.

وشدد سفير أذربيجان - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، على أهمية دور الطرق اللوجستية الجديدة لنقل المنتجات والسلع المصرية والإفريقية إلى أسواق آسيا الوسطى والصين.

وأضاف السفير أن التبادل التجاري بين (القاهرة) و(باكو) بلغ 16 مليون دولار خلال عام 2022، من بينها 6ر13 مليون دولار صادرات أذربيجان لمصر، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بينهما نحو 42 مليون دولار كان خلال عام 2021 .

وأوضح أن بلاده ترتبط بمصر بعلاقات تاريخية، وهناك علاقات طيبة بين الشعبين المصري والأذربيجاني، لافتا إلى حصول المئات من الطلاب المصريين على فرصة للدراسة في أذربيجان، كما عمل كثير من المتخصصين الأذربيجانيين في مصر.

وأشار إلى أن الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت في العاصمة (باكو) خلال شهر فبراير عام 2022، سبل دعم التعاون الثنائي، وتم توقيع عدد من اتفاقيات تنشيط الاتصالات بين دوائر الأعمال، إضافة إلى إقامة منتدى للأعمال.

وتابع أن تطوير الطاقة الخضراء وتشيد المدن والمدن الذكية والاتصالات والأعمال، تحظى بأهمية كبيرة لدى بلاده، موضحا أن الشركات المصرية تمتلك خبرة واسعة في هذه المجالات ويمكن الاستفادة منها، معربا عن اعتقاده بإمكانية تحقيق تعاون على أعلى مستوي ليس فقط في المجال السياسي، ولكن في مجالات أخري؛ وذلك تحت القيادة الحكيمة للرئيسين المصري والأذربيجاني.

وعن الزيارات المتبادلة بين البلدين، أكد بولوخوف أهمية تبادل الزيارات بين الجانبين؛ لأنها تعد آلية هامة لتعزيز التعاون، وقد قامت رئيسة برلمان أذربيجان صاحبه غفاروفا بزيارة مصر - خلال الفترة من 6 إلي 8 فبراير الماضي، والتقت مع المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وكذلك عقدت لقاءات في البرلمان العربي وأجرت مباحثات مع الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأشار أن وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف زار القاهرة -في فبراير الماضي - للمشاركة في المؤتمر الدولي رفيع المستوي حول القدس، والذي عقد في جامعة الدول العربية، وأجرى مباحثات مع وزير الخارجية سامح شكري وعدد من وزراء الخارجية العرب علي هامش الزيارة، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تزور مصر هذا العام وفود من رجال الأعمال الأذربيجانيين وممثلين عن الرياضة والثقافة والعلوم.

وعن التعاون في مجالات السياحة.. قال:"إن نحو ثلاثة ألف سائح أذربيجاني قضوا إجازاتهم في مصر العام الماضي، وهذا العدد لا يتوافق مع الإمكانيات الموجودة في هذا المجال وهناك رحلة طيران شارتر أسبوعيا بين (باكو) ومدينة (شرم الشيخ) ونأمل أن نجري مباحثات قريبا لبدء تسيير رحلات طيران مباشرة بين الجانبين" مشيرا إلى أن بلاده استضافت العديد من الأحداث والأنشطة الدولية، مثل سباق الجائزة الكبرى للفورمولا، ودورة ألعاب التضامن الإسلامي ومسابقة الأغنية الأوروبية.

وأشار سفير أذربيجان بالقاهرة إلى أهمية الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لباكو أواخر يناير الماضي؛ كونها أول زيارة لرئيس مصري، لافتا إلى أن الرئيس السيسي عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس الأذربيجاني الهام علييف، بمشاركة وفدي البلدين.

ونوه إلى أن الزعيم الوطني حيدر علييف، زار مصر عام 1994، في أول جولة له إلى القارة الإفريقية، وقام الرئيس الحالي الهام علييف بزيارة رسمية لمصر في مايو عام 2007، موضحا أنه من المقرر إقامة عدة فعاليات ثقافية ورياضية وعملية في مصر؛ بمناسبة مرور 100 عام على ميلاد الزعيم حيدر علييف، الذي قام ببناء أذربيجان الحديثة وتطوير سياستها الخارجية.