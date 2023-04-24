شكرا لقرائتكم خبر عن توسعات وإحلال وتجديد بمحطات إنتاج الكهرباء بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء أجرت العديد من أعمال التطوير خلال الـ9 سنوات الماضية فى نطاق سيناء بالكامل سواء بمحافظة شمال أو جنوب سيناء.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه فى نطاق شمال سيناء تم عام 2018 نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية (25 م.وات) لكل وحدة من محطة توليد كهرباء شرم الشيخ إلى محطة المساعيد الغازية لحل مشكلة الاظلام التام (Black Start) بمدينة العريش.

وفى 2021 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعي داخل محطة توليد كهرباء العريش وتوصيلها بالوحدات الغازية المنقولة من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة الى محطة توليد كهرباء العريش بالغاز الطبيعي كوقود أساسي.

وفى 2022 تم نقل وحدتين غازيتين بقدرة اسمية (125 م.وات) لكل وحدة بقدرة إجمالية (250 م.وات) من محطة توليد كهرباء دمياط الجديدة الى محطة توليد كهرباء العريش البخارية وذلك ضمن خطة الدولة لتنمية محافظة شمال سيناء وتوفير الطاقة الكهربية للمشاريع المستقبلية

وتم نقل وفك وتركيب وتشغيل عدد (2) وحدة تحلية للمياه بمشتملاتها من موقع محطة كهرباء البرلس إلى موقع محطة كهرباء العريش وذلك لتوفير المياه لزوم الوحدات الغازية المنقولة من محطة كهرباء دمياط الجديدة الى محطة كهرباء العريش.

وفى نطاق محافظة جنوب سيناء تم:

فى عام 2015 تم تنفيذ مشروع توسعة محطة توليد كهرباء شرم الشيخ بإضافة عدد (6) وحدات غازية من انتاج شركة GE موديلLM6000PC بقدرة اسمية (48 م.وات ) لكل وحدة بقدرة إجمالية (288 م.وات) ضمن الخطة الإسعافية الثالثة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لمجابهة الأحمال المتزايدة وتقليل طرح الأحمال من الشبكة الكهربية وتأمين التغذية لمدينة شرم الشيخ السياحية.

وعام 2017 تم إنشاء محطة تخفيض وفلترة وقياس الغاز الطبيعي داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية وتوصيلها بشبكة الغاز الطبيعي لتشغيل الوحدات بالغاز الطبيعي كوقود أساسي مع وجود السولار كوقود احتياطي للمساهمة في تقليل الانبعاثات CO2.

كما تم إنشاء حوش مفاتيح GIS جهد 220/66/11 ك.ف داخل محطة توليد كهرباء شرم الشيخ الغازية لاستيعاب القدرات الكهربية المضافة للشبكة في مشروع التوسعة والتحكم في سريان الطاقة الكهربية والمحافظة على إستقرار الشبكة الكهربية واستمرارية التغذية.

وتم خلال عام 2022 المشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ العالمي (COP27) مشاركة فعالة وذلك بتجهيزوتجربة تشغيل الوحدة الغازية الأولى بمحطة توليد كهرباء شرم الشيخ بوقود خليط من الهيدروجين والغاز الطبيعي بنسبة (5%) لتقليل الانبعاثات الغازية.