شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى وقيادات الدولة بعيد تحرير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التهنئة لرئيس الجمهورية وقيادات الدولة بذكرى تحرير سيناء.

وجاءت تهنئة الأنبا إبراهيم إسحاق: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب، كما تؤكد الكنيسة الكاثوليكية صلاتها وتعضيدها لجميع قيادات الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة. حفظ الله مصر وشعبها العظيم".

وفى سياق متصل، تفقد اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية وسائر الكرازة المرقسية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، والأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي بأوروبا، الأحوال الرعوية لأبناء الأقباط الكاثوليك، بقبرص.

والتقى صاحب الغبطة، ونيافة المطران الشباب القبطي الكاثوليك في لقاء أبوي، لتفقد أحوالهم، ومعرفة ظروفهم، ودراسة إمكانية تقديم خدمة رعوية ملائمة.

وخلال اللقاء عبر غبطته، والأنبا عمانوئيل عن فرحتهما وحرصهما الشديد على اللقاء بهم، والتعرف عليهم، وتفقد أحوالهم على كافة المستويات، خاصة الروحية.

ومن جانبهم، عبر الشباب عن سعادتهم بهذا اللقاء، حيث زيارة غبطة البطريرك، وبصحبته الزائر الرسولي، لما أولوه لهم من محبة أبوية واهتمام.

وعقب انتهاء اللقاء، أكد الأب البطريرك للشباب أهمية التمسك بتعاليم الكنيسة الكاثوليكية، مشددًا على اهتمام الكنيسة بهم، والتي تسعى جاهدة، لتقديم خدمة رعوية ملائمة وفقًا لإمكانيات، وظروف كل منطقة.

كذلك شجعهم، الأنبا عمانوئيل على أخذ مبادرات روحية فيما بينهم، كما تضمن اللقاء أيضًا وقتًا للصلاة، بقيادة صاحب الغبطة، بمشاركة جميع الحاضرين.

واختتم غبطته اللقاء بالبركة الرسولية مع وعد بالصلاة من أجلهم، والتواصل المستمر، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول من نوعه لأبناء الكنيسة القبطية الكاثوليكية بقبرص.