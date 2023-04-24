شكرا لقرائتكم خبر عن 2 مليار و100 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بشمال سيناء خلال 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة فى شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية فى تنفيذ خططها لتطوير شبكات توزيع الكهرباء لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على كافة أنحاء الجمهورية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية.

وأعلنت وزارة الكهرباء في بيان لها اليوم، أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناه لتوزيع الكهرباء والذى يضم كل من مدن العريش، بئر العبد، رمانة، الشيخ زويد، رفح، الحسنة ونخل ويشمل حوالى 51 مركز وقرية، يبلغ عدد المشتركين به حوالى 863 الف مشترك وتم تركيب عدد 20218 عداد مسبق الدفع ويشمل عدد 8 مراكز لخدمة المشتركين تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى نهاية مارس 2023 تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين بتكلفة إجمالية 2 مليار و100 مليون.

ففى إطار الخطة الإستثمارية والتى قدرت مبلغ 246 مليون جنيه حيث تم تنفيذ الآتى:-

- 8 موزعات جهد متوسط.

- 356 محولات وأكشاك قدرات مختلفة.

- 58 سكينة هوائية جهد متوسط.

- 23 وحدات ربط حلقى جهد متوسط.

- 1388 عامود هوائى جهد متوسط .

- 157 كم خطوط هوائية جهد متوسط .

- 171.98 كم كابلات أرضية جهد متوسط.

- 3729 عامود جهد منخفض.

- 1134كم خطوط هوائية جهد منخفض.

- 640 كم كابلات أرضية جهد منخفض.

- 126 صندوق توزيع جهد منخفض.

هذا وقد تم تنفيذ عدد من المشروعات القومية من خلال شركة القناة لتوزيع الكهرباء في قطاع شمال سيناء بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 1,406 مليار جنيه متمثلة فى:

● توصيل التيار الكهربائى لمدينة رفح الجديدة المرحلة الأولى والعاجلة.

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع المآخذ وزماماتها برمانة وبئر العبد.

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع ابنى بيتك بارض الجولف بالعريش.

● توصيل التيار الكهربائى لمشروع انشاء عدد 89 عمارة بالسبيل بالمساعيد ومشــــروع استصــــلاح 3000 فـــــدان بقـريــة الأمــــــل بالقنطرة شـــرق.

● توصيل التيار الكهربائى للمدينة المليونية بشرق بورسعيد الجديدة.

● توصيل التيار الكهربائى لمطار المليز ليعمل كمطار مدنى عسكرى.

● توصيل التيار الكهربائى لمزارع الاستزراع السمكي.

● توصيل التيار الكهربائى لعدد 30 منزل بدوى بقرية الجوفة برمانة.

● توصيل التيار الكهربائى لمستشفيات (نخل -بئر العبد).

● توصيل التيار الكهربائى للتجمعات التنموية بمحافظة شمال سيناء المرحلة الأولى.

● توصيل التيار لمحطة مياه غرب العريش ومحطة مياة ابوصقل وكرم ابو نجيلة بالعريش ولابار المياه المحيطة بمنطقة مطار العريش ومحطات مياه السكادرة بالشيخ زويد.

● توصيل التيار المحطة تحلية مياه البحر بالعريش بالكم 17 المساعيد.

● توصيل التيار لمجمع صناعات الرخــام بالجفجـافة بوسط سيناء.

● إنارة الطريق الدولى من كمين الميدان حتى سبيكة ومن تجمع مزار حتى قرية الروضة بطول 15 كم فى الاتجاهين - وخط الحدود الدولية من صلاح الدين حتى نقطة ساحل 10 بمحافظة شمال سيناء

● إنشاء خط الربط جهد 22كف لربط نخل بموزع رأس النقب مع تنفيذ اعمال الصيانة وتحسين الجهد.

● تأمين المحور الساحلي والجنوبه بمنطقة الخربة ببئر العبد.

بالإضافة لمجموعة من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا باستثمارات تقدر بحوالي 482 مليون جنيها والتي تتمثل في الآتى:-

● إعادة تأهيل وإنشاء شبكات جديدة بقري الشيخ زويد ورفح مع عودة الأهالي إليها بعد دحر الإرهاب الأسود.

● نقل وتعديل مسار المحاور الرئيسية داخل مدينة العريش.

● رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمساعيد.

● توصيل التيار لتجمع قرية الصيادين بمنطقة اغزوان ببئر العبد

● إعاده تاهيل مدينه الشيخ زويد وقريه تفاحه.

● تأمين المحور الساحلي وجنوبه بمنطقه الخربه.

● إنارة طريق ساحل رفح من نقطه 10 حرس حدود حتي محطه السكادره.

● مدينة رفح الجديده(مرحلة أولى).

● إصلاح كابل محطه مياه ابو شنار برفح الجديدة.

● توصيل التيار المحطه تحليه مياه البحر بالعريش بالكم 17.

تنفيذ مبادرة السيد رئيس الجمهورية مشروع حياة كريمة المرحلة الأولي بمركز القنطرة شرق، حيث تم تنفيذ:

- أعمدة منخفض بعدد 1901 عامود

- كابلات جهد متوسط بطول 50.648 كم

- أعمدة جهد متوسط بعدد 199 عمود انشاء 31 قاعدة خرسانية لكشك

- كابلات جهد منخفض بطول 826. كم.