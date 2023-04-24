شكرا لقرائتكم خبر عن شروط هامة للتعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية في مصر تعلن بشكل دورى كل عام عن احتياجها لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية، ويوضح الخليج 365 في النقاط التالية شروط التقدم لوظيفة معاون نيابة إدارية.

-ويُشترط في المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

-وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

-وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

-بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية.

-عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.