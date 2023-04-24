شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المتحف المصرى بالتحرير لـ أ ش أ: إقبال كبير من الزائرين خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير المتحف المصري بالتحرير الدكتور علي عبد الحليم، إن المتحف شهد إقبالا كبيرا من الزائرين خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأضاف عبد الحليم لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن إدارة المتحف رفعت درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى قبل العيد، مشيرا إلى أن قرار وزارة السياحة والآثار بمد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف المصري بالتحرير لتصبح من التاسعة صباحا حتى السابعة مساء يوميا اعتبارا من أول أيام عيد الفطر، كان له أثره في زيادة الزوار الذين أبدوا سعادتهم بهذا القرار.

وأشار إلى أن المتحف استعد لموسم السياحة الصيفية حيث يزداد عدد السائحين الأجانب، بالإضافة إلى موسم العطلة الصيفية للمدارس والجامعات، حيث سيتم تقديم أنشطة خاصة بالطلبة تتضمن ورش عمل مخصصة لهم في كافة المجالات.

وأكد أن المتحف استقبل خلال الفترة الماضية عددا من المسؤولين الأجانب خلال زيارتهم لمصر ومنهم رئيس قبرص ووزير الثقافة والسياحة الصيني.

وأشار إلى أن المتحف احتفل مؤخرا بذكرى مرور 126 سنة على وضع حجر أساسه بمعرض يضم مجموعة من القطع الأثرية التي تمثل الأدوات التي تم استخدامها أثناء وضع حجر أساس المتحف.

وأوضح أن المتحف المصري هو أقدم متحف أثري في الشرق الأوسط، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية القديمة في العالم، يعرض مجموعة كبيرة تمتد من فترة ما قبل الأسرات إلى العصرين اليوناني والروماني.

وقال إن المتحف شهد تطويرا كبيرا خلال الفترة الماضية؛ الأمر الذي أسهم في زيادة عدد الزائرين من الأجانب والمصريين.